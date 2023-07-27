تصفيات كأس العالم: السعودية إلى جانب الأردن.. والإمارات مع البحرين

وضعت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي سحبت يوم الخميس السعودية إلى جانب الأردن بينما جاءت الإمارات مع البحرين في مجموعة واحدة.

وجاء المنتخب السعودي الذي حقق انتصاراً مدوياً على الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة في المجموعة السابعة مع الأردن وطاجكيستان وبانتظار الفائز من كمبوديا وباكستان، أما الإمارات فحلت في المجموعة الثامنة مع البحرين وبانتظار الفائز من مباراتي اليمن وسيرلانكا ونيبال ولاوس.

مادة اعلانية

وستلعب قطر في المجموعة الأولى مع الهند والكويت والفائز من أفغانستان ومنغوليا، أما اليابان فحلت في مجموعة واحدة مع سوريا وكوريا الشمالية والفائز بين مينمار ومكاو.

وضمت المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والصين وتايلاند والفائز من سنغافورة وجوام، أما الرابعة ففيها عمان وقرغيزستان وماليزيا والفائز بين تايوان وتيمور الشرقية، وإيران في المجموعة الخامسة مع أوزبكستان وتركمانستان والفائز بين هونغ كونغ وبوتان.

وفي الجموعة السادسة العراق وفيتنام والفلبين والفائز بين إندونيسيا وبروناي، أما المجموعة التاسعة ففيها أستراليا وفلسطين ولبنان والفائز من المالديف وبنغلادش.