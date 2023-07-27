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جيسوس
جيسوس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل

جيسوس: الهلال ينتظر وصول المهاجم الجديد

العربية.نت
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أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال أن تشكيلة الفريق لم تكتمل، إذ ينتظر الفريق السعودي وصول مهاجم في الأيام المقبلة.

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وتعادل الهلال مع أهلي طرابلس الليبي يوم الخميس بلا أهداف ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال جيسوس العائد إلى الهلال من جديد بعد المباراة: هذه أول مباراة لنا بالموسم ولا يزال الفريق بعيدا عن المستوى المطلوب فنيا وبدنيا، لكن أمامنا الوقت لتجهيز الفريق للموسم الطويل.

وأضاف المدرب البرتغالي: من مباراة لأخرى سنتحسن، لا أنتظر أداء رائعا في مرحلة الإعداد، هذا طبيعي وكل الفرق تمر بهذه المرحلة الآن.

وختم المدرب المخضرم حديثه بالقول: التشكيلة لم تكتمل وننتظر وصول مهاجم في الأيام المقبلة.

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