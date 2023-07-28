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سجل بنزيمة في فوز الاتحاد على الترجي

بنزيمة: الأجواء مذهلة.. وسنشكل فريقاً رائعاً

العربية.نت
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عبر كريم بنزيمة عن انبهاره بمؤازرة الجماهير وبالأجواء في استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بعد أن قاد فريقه الجديد الاتحاد بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في قمة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الخميس.

وسجل نجم ريال مدريد السابق هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني بعد أن مرر كرة عرضية حاسمة أدرك منها زميله عبد الرزاق حمدالله التعادل في ظهوره الأول بقميص الاتحاد.

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وقال بنزيمة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة "مباراة قوية وانطلاقة جيدة بعد عمل شاق يومي في التحضيرات، شيئا فشيئا سنشكل فريقا رائعا".

وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية "الأجواء مذهلة والجمهور يحفز الفريق منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتابع "نحن في حالة جيدة وسنواصل العمل لتقديم المستوى المطلوب وندرك أنه مع هذا الدعم يمكننا تحقيق أشياء هائلة، شكرا للجماهير".

وتساوى الاتحاد مع الشرطة العراقي بثلاث نقاط في بداية جولات المجموعة الأولى بينما تذيل الترجي والصفاقسي التونسيان الترتيب دون رصيد.

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