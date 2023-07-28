بنزيمة يقود الاتحاد إلى هزيمة الترجي

سجل كريم بنزيمة هدفا رائعا وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد ليقود بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الخميس.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمدالله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.

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كان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26 بعد اختراق من اليمين من النيجيري أنايو إيوالا.

وتلاعب بنزيمة بدفاع الترجي ثم مرر كرة متقنة حولها حمدالله برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني عقب تحكمه في خط الوسط بنزول نغولو كانتي.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير في الطائف.

ويتصدر الاتحاد بذلك المجموعة الأولى بثلاث نقاط متساويا مع الشرطة العراقي الذي تغلب 1-صفر على الصفاقسي التونسي في وقت سابق.