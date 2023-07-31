انضمام مورينيو إلى مجلس إدارة أكاديمية مهد السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الاثنين، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون من ضمن أعضاء مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية المعنية باكتشاف المواهب في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان: صدرت موافقة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، إذ ستكون وزارتا المالية والتعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية، إضافة إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعبدالعزيز باعشن، ومها الجفالي، والمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، وايوان لوبيسكو، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات.

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تأسست أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء في يونيو 2021 لتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية في الألعاب الفردية والجماعية.

وتهدف الأكاديمية لتطوير جميع الفئات السنية لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.