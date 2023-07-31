طارق حامد يخضع لعملية جراحية

أعلن اتحاد جدة يوم الاثنين خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصابا أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.



وكتب الاتحاد في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر": أجرى طارق حامد عملية جراحية في موضع إصابته أمام الصفاقسي تكللت بالنجاح.



وأصيب حامد (34 عاما) في الوجه أثناء سقوطه أرضا في لقطة تسببت في طرد حسين علي لاعب الصفاقسي قبل الاستراحة بخمس دقائق، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.



وفاز اتحاد جدة بهدف كريم بنزيمة ليضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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