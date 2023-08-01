النصر يضم النجم السنغالي ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع السنغالي ساديو ماني قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعقد يمتد حتى 2027.
وسيكون النادي السعودي الفريق السابع في مسيرة الدولي السنغالي، الذي بدأ مسيرته في بلاده مع غينيراشيون فوت ثم ميتز الفرنسي وريد بل سالزبورغ النمساوي، قبل الانتقال إلى إنجلترا لساوثهامتون وليفربول إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.
وحقق ماني العديد من الإنجازات في مسيرته، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، إضافة إلى الدوري والسوبر الألماني مع بايرن ميونخ.
كما قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز مع السنغال أيضا بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد، وشارك في مونديال روسيا 2018 قبل أن تحرمه الإصابة من النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتواجد ثانيا في ترتيب قائمة جائزة الكرة الذهبية عام 2022 خلف الفرنسي كريم بنزيمة اللاعب الحالي لاتحاد جدة.
-
سنغاليو النصر.. أحدهم ألهم ماني ليصبح لاعب كرة قدمعرف النصر السعودي 4 لاعبين سنغاليين في تاريخه، أحدهم كان مصدر إلهام للوافد الجديد ساديو ماني كبير هدافي "أسود التيرانغا" عبر التاريخ والذي تعاقد معه ... رياضة سعودية
-
توخيل يعترف: لم أستغل إمكانات ماني.. ورحيله الحل الأفضلأعرب مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل عن حزنه لأن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة إلى المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني في صفوف البافاري، ... رياضة عالمية
-
رابطة الدوري الألماني تتوقع زيادة في إيرادات حقوق البثتتوقع رابطة دوري كرة القدم الألماني زيادة قيمته نحو 40 مليون يورو من حقوق بث مباريات الدوري الألماني عالميا، لتنتهي بذلك فترة تراجع الإيرادات.وعلمت ... رياضة عالمية