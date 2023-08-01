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فرحة رونالدو بالهدف

رونالدو يقود النصر إلى تمزيق شباك الاتحاد المنستيري

الرياض - رويترز
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سجل محمد لاجامي مدافع النصر السعودي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65 لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع قيادة فريقه للفوز 4-1 على الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة التي جرت بينهما يوم الاثنين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى أربع نقاط من مباراتين ليتساوى مع الشباب السعودي الذي فاز 1-صفر على الزمالك المصري في وقت سابق. ويملك الزمالك ثلاث نقاط في المركز الثالث.

سجل أندرسون تاليسكا هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق اثر تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن لاجامي تعادل للمنستيري بالخطأ في مرماه بضربة رأس سكنت شباك فريقه بشكل غريب قبل ان يظهر رونالدو في المشهد ويمنح التقدم للنصر في الدقيقة 74 اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسكنها الشباك بضربة رأس رائعة.

وسجل المدافع عبد الآله العمري الهدف الثالث من متابعة لضربة رأس من رونالدو ليسكنها الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 88.

لكن عبد العزيز العليوه استطاع تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي للقاء الذي اقيم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية اثر تمريرة رائعة من تاليسكا ليسكنها الشباك مختتما فوز النصر على حساب المنستيري.

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