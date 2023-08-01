سنغاليو النصر.. أحدهم ألهم ماني ليصبح لاعب كرة قدم

عرف النصر السعودي 4 لاعبين سنغاليين في تاريخه، أحدهم كان مصدر إلهام للوافد الجديد ساديو ماني كبير هدافي "أسود التيرانغا" عبر التاريخ والذي تعاقد معه النادي يوم الثلاثاء قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وأعلن النصر يوم الثلاثاء التعاقد مع ساديو ماني (31 عاماً) بعد موسم قضاه في بافاريا الألمانية، بعد تجارب مختلفة في أوروبا منها سالزبورغ النمساوي وساوثهامبتون وليفربول الإنجليزيين.

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ولم يتعاقد النادي الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مع أي لاعب سنغالي منذ 25 عاماً، وكان بابا مالك ديوب آخر لاعب قادم من داكار يرتدي القميص الأصفر.

وحضر بابا مالك ديوب، أو كما عرف في السعودية باسم "يايا مالك" إلى النصر في شتاء عام 1997، ولا تذكر له بصمة مع الأخير عدا هدفه الشهير في مرمى الغريم التقليدي بمباراة انتهت 3-0 شهر مارس من نفس العام.

ديوب انتقل بعد تجربته القصيرة مع النصر إلى ستراسبورغ الفرنسي وانضم إلى منتخب السنغال الذي شارك معه أساسياً في مبارياته الخمس بكأس العالم 2002 عندما بلغ البلد الإفريقي ربع النهائي في مشاركته الأولى، وهو ما اعتبره ساديو ماني مصدر إلهام له ليكون لاعباً لكرة القدم.

قبل ديوب لعب أداما سيسي في عام 1993 بعد فراغه من مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا قبلها بعام، ومع النصر فاز ببطولة الدوري.

النصراويون توجهوا في 1996 إلى المنطقة الشرقية في السعودية للتعاقد مع فيكتور ماري أنجي دياني لاعب الاتفاق حينها والذي شارك إلى جانب سيسيه في بطولة كأس أمم إفريقيا، وقضى مع الأصفر 3 أعوام حقق خلالها بطولة كأس الخليج وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

محمد سو، الشهير بـ مامادو صو، حضر إلى النصر عام 1997 قادماً من مواطنه الطائي، وكان ضمن التشكيلة التي فازت بأول بطولة آسيوية في تاريخ النصر وهي كأس الكؤوس الآسيوية كما فاز ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد عام 1997.