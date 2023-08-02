مدرب النصر السعودي: نعيش وضعاً صعباً.. وماني لن يلعب بمفرده

يرى لويس كاسترو مدرب النصر أن مواجهة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية يوم الخميس بمثابة النهائي المبكر نظرا لأهمية اللقاء في حسم المتأهل لدور الثمانية.



وجمع النصر أربع نقاط في المجموعة الثالثة بعد الفوز الكبير 4-1 على الاتحاد المنستيري التونسي ليتساوى مع منافسه المحلي الشباب ويتقدم بنقطة على الزمالك قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات.



وأبلغ كاسترو مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء: التأهل يوم الخميس في أيدينا مثلما في يد الزمالك. المباراة بمثابة النهائي وستكون صعبة.



وأضاف: الشباب في وضع أفضل منا لكننا نركز فقط على الانتصار. عمل الفريق ظهر بشكل تصاعدي في المباريات الماضية لكن مباراة الخميس مفصلية.



وعبر مدرب النصر عن سعادته لانضمام السنغالي ساديو ماني إلى النصر قادما من بايرن ميونيخ لكنه شدد على أن النجوم الكبار فقط لا تصنع شخصية الفريق الفائز.



وقال: ساديو لاعب مميز وانضم للمجموعة للعمل مع الفريق. حضور اللاعبين الكبار يجذب الانتباه إليهم ويتم التغافل عن المجموعة لكن بالنسبة لنا التركيز والانتباه لكل الفريق. ‬لا يمكن أن يلعب لاعب بمفرده، الفريق يُبنى من مجموعة ويحتاج لعمل متواصل في التدريبات. يعتقد البعض أن التعاقد مع لاعبين مميزين قد يصنع فريقا ينتصر مباشرة وهذا غير صحيح. كل فريق يحتاج للعمل والانسجام لتحقيق أهدافه.



وتطرق المدرب البرتغالي إلى معاناة فريقه من الإجهاد بسبب كثرة المباريات والتنقل في فترة الاستعداد للموسم الجديد.



وبدأ النصر فترة الإعداد في البرتغال قبل السفر لليابان لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر والتي خاضها قبل يوم واحد من مواجهة الشباب في البطولة العربية.



وقال: نعيش وضعا صعبا لأننا لعبنا أربع مباريات خلال ستة أيام وفي دولتين بعيدتين لكن النصر الآن فريق عالمي لذا فهو مجبر على تحمل ضغط المباريات. أحيانا يجب إيجاد الحل لضغط المباريات ومن حسن حظنا أن عمل الفريق يساعدنا كثيرا.

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