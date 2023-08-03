لويس كاسترو: النصر يحتاج إلى لاعبين.. والزمالك صعب

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أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي حاجته إلى لاعبين إضافيين من أجل رفع مستوى الفريق، مشيراً إلى أن مباراة الزمالك المصر التي تعادل بها فريقه كانت صعبة.
وتعادل النصر مع الزمالك في الدقائق الأخيرة برأسية كريستيانو رونالدو ليصعد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سيواجه الرجاء المغربي.
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وقال كاسترو في تصريحات عقب نهاية المباراة يوم الخميس: نحتاج إلى لاعبين جدد في الفريق، ليس لعدم ثقتنا بالموجودين، لكن نرغب برفع مستوى الفريق وتقديم موسم مليء بالانتصارات.
وأتبع: مباراة الزمالك كانت صعبة، لأن الخصم كان جيداً من الناحية الهجومية، لكن الرجال يظهرون في المواقف الصعبة وهو ما فعله لاعبو النصر.
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