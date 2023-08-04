الكشف عن تفاصيل المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي

كشفت وزارة الرياضة يوم الجمعة في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي أنه تم تخصيص 160 مليون ريال ضمن ميزانية مبادرة تطوير المنشآت لموسم 2023-2024 من ضمنها تطوير شامل لنادييي الرياض والخليج.

وأبانت وزارة الرياضة أن الدعم المباشر لأندية دوري روشن وأندية دوري يلو وأندية الدرجة الثانية يصل إلى مليار و113 مليون ريال، وسيكون مبلغ 474.5 مليون ريال مخصصا لمبادرة نظام النقاط الموحد للألعاب المختلفة.

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وأفادت الوزارة بأن إطلاق مبادرة الحضور الجماهيري بآلية جديدة وبميزانية تقدر بـ30 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى 6 مشاريع سيتم تنفيذها من خلال مبادرة التحول الرقمي وأيضا دعم ثابت لأندية الدرجة الثالثة والرابعة بمجموع 88 مليون ريال، وستحصل أندية الدرجة الثالثة على مليون ريال سنويا، وأندية الدرجة الرابعة على 750 ألف ريال.

واعتمدت الوزارة أنه سيكون هناك تطوير شامل لستاد الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير سعود بن جلوي لإنشاء ملعب رياضي جديد شمال مدينة الرياض، كما سيتم تطوير وتحسين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم بناء 5 مقرات أندية نموذجية جديدة، 2 منهما في الرياض، و2 في جدة، وواحد في الدمام، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التطويرية في منشآت 27 نادياً.