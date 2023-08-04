بنزيمة ولاعبو الهلال.. 4 انتصارات و5 أهداف

يتسلح اتحاد جدة بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عندما يقام "الكلاسيكو" أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وسيلعب طرفا "الكلاسيكو" المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف على أن يلعب الفائز مع المتأهل من مواجهة الشباب والوحدة الإماراتي.

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ويملك بنزيمة سجلاً إيجابياً في مواجهاته السابقة مع لاعبي الهلال المحترفين مثل البيروفي أندري كاريو والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي.

ويعد كوليبالي أكثر من لعب أمامه بنزيمة بعدد 3 مباريات شهدت تسجيل المهاجم لهدفين الأول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2016- 2017 أمام نابولي الإيطالي لكنه لم يسجل في لقاء الإياب لينتظر حتى ربع نهائي الأبطال 2022-2023 عندما هز شباك تشيلسي الإنجليزي في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدفين دون رد.

وسبق لبنزيمة مواجهة البرتغالي روبن نيفيز في دور المجموعات من كأس أوروبا 2020 حينها وقع المهاجم على هدفين لمنتخب بلاده قابلتها ثنائية لكرستيانو رونالدو نجم نادي النصر لينتهي اللقاء بالتعادل.

وستكون مشاركة البرازيلي مالكوم المتوقعة في اللقاء هي الثانية له أمام بنزيمة إذ سبق للثنائي خوض ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا 2019 حينها صنع الفرنسي هدف زميله لوكاس فاسكيز فيما سجل البرازيلي هدف فريقه معلنا التعادل. وكان مالكوم ضمن قائمة الفريق الكتالوني في 3 مواجهات أخرى شهدت وجود بنزيمة مع الريال لكنه لم يشارك في أي دقيقة من المباريات الثلاث.

وتعد مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة هي المباراة الوحيدة التي تواجه فيها بنزيمة مع البيروفي أندريه كاريو والبرازيلي ميتشائيل حينها انتهت المباراة بخماسية للفريق الأبيض كان نصيب بنزيمة منها هدف وصناعة قابلها 3 أهداف للأزرق صنع منها البرازيلي الهدف الثالث.

وبين جميع صفقات الهلال الجديدة لم يسبق لبنزيمة أن واجه الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش في مسيرتيهما إطلاقا.