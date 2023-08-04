نونو: الهلال "صعب".. ونستعد له جيداً

أكد نونو إسبريتو سانتو مدرب الاتحاد صعوبة المواجهة أمام غريمه المحلي الهلال في القمة المرتقبة بينهما في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم السبت.

وأخفق الاتحاد في التغلب على الهلال في آخر خمس مواجهات جمعت بينهما في كل المسابقات إذ تعادل مرة واحدة وخسر في أربع مباريات. ولم ينتصر الاتحاد على الهلال منذ أبريل 2021.

مادة اعلانية

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي "مباراة السبت مثل باقي مباريات البطولة فقد واجهنا فرقا قوية وسنواجه فريقا صعبا نستعد له بشكل جيد.

وتأهل الاتحاد لدور الثمانية بالبطولة العربية في صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة وسجل الوافد الجديد كريم بنزيمة في كل المباريات. وفي المقابل جمع الهلال أربع نقاط بالمجموعة الثانية بعدما فاز مرة واحدة وتعادل في مثلها وخسر أمام السد القطري المتصدر.

ورغم ذلك، فإن نونو أقر بصعوبة المواجهة وأبدى امتنانه للدعم الجماهيري خلال البطولة المقامة في السعودية.

وقال مدرب توتنهام السابق "نلعب مواجهة صعبة للغاية. استعد فريقنا بشكل جيد لها وما زال أمامنا حصة تدريبية. ستكون المباراة حماسية من جانب جماهيرنا وأشكرهم على دعمهم المتواصل لنا طوال الفترة الماضية".