"الكلاسيكو" يعود إلى البطولات العربية بعد 6 آلاف و653 يوماً

يلعب طرفا كلاسيكو السعودية الهلال واتحاد جدة مباراة ثالثة في تاريخهما ضمن مسابقة الأندية العربية في التاريخ عندما يتواجهان يوم السبت في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد مضي 6 آلاف و653 يوماً.

وسيلعب الفريقان مباراة ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف على أن يتواجه الفائز منهما مع الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في نصف نهائي البطولة.

مادة اعلانية

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في البطولة العربية للأندية في نهائي نسخة 1994 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض حينها انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي قبل أن يتوج الأزرق العاصمي بالبطولة عن طريق ركلات الترجيح.

وفي مواجهة الفريقين الثانية في البطولة التي كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال العرب 2005 حينها انتهت المباراة الأولى على ملعب الهلال بهدف لعبدالله الواكد لاعب الوسط الاتحاد قبل أن يكرر الفريق الغربي انتصاره إيابا في جدة في الثامن عشر من مايو بهدفي حمد المنتشري وحمد العيسى قابلهما هدف للبرازيلي مارسيلو كماتشو ليهزم الاتحاد الصفاقسي التونسي في النهائي ويتوج بالبطولة.

وسبق للفريقين أن التقيا في بطولة عربية كانت بطولة أندية النخبة العربية والتي يشارك أبطال بطولتي العربي للأندية الأبطال والأندية الفائزة بالكؤوس وحينها هزم الهلال الاتحاد بأربعة أهداف لهدف في عام 1995.

وصل اتحاد جدة إلى ربع النهائي بعد تحقيق 9 نقاط كاملة بالفوز على الترجي التونسي 2 -1 والصفاقسي التونسي 1 – صفر والشرطة العراقي 2-1 بينما بلغ الهلال الدور نفسه بالتعادل مع أهلي طرابلس الليبي صفر-صفر والخسارة من السد القطري 2-3 والفوز على الوداد المغربي 2-1.