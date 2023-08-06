نونو عن حمدالله: لن يستمر إلا من يريد البقاء

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أكد البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يوم السبت أن استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله شأن داخلي وأنه لن يبقى في الفريق إلا من يريد البقاء.
وكان الاتحاد خسر أمام الهلال 3 - 1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية والتي شهدت استبعاد المهاجم المغربي من قائمة الفريق المشاركة.
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وأبان نونو في المؤتمر الصحفي الذي تلا اللقاء: استبعاد حمدالله هو شأن داخلي وسنجتمع معه بشأن مستقبله.
وختم نونو المؤتمر قائلا: لن يبقى في الاتحاد إلا من يريد البقاء.
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