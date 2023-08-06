نونو عن حمدالله: لن يستمر إلا من يريد البقاء

أكد البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يوم السبت أن استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله شأن داخلي وأنه لن يبقى في الفريق إلا من يريد البقاء.

وكان الاتحاد خسر أمام الهلال 3 - 1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية والتي شهدت استبعاد المهاجم المغربي من قائمة الفريق المشاركة.

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وأبان نونو في المؤتمر الصحفي الذي تلا اللقاء: استبعاد حمدالله هو شأن داخلي وسنجتمع معه بشأن مستقبله.

وختم نونو المؤتمر قائلا: لن يبقى في الاتحاد إلا من يريد البقاء.