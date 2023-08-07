ركلات الترجيح تقود الشباب إلى مواجهة الهلال

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تأهل الشباب السعودي إلى قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على الوحدة الإماراتي وعقب التعادل دون أهداف يوم الأحد.
ونفذ الشباب كل الركلات الخمس بنجاح، بينما اكتفى الوحدة بتسجيل أربع ركلات وأهدر فارس جمعة بعد تسديدة ضعيفة.
وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي ضد غريمه المحلي الهلال، بينما يلتقي فريق سعودي آخر هو النصر ضد الشرطة العراقي في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.
ونال إياغو سانتوس مدافع الشباب بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 27.
وطُرد عبد الله الكربي لاعب الوحدة بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 67.
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