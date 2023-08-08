إقامة مباراة نجوم دوري روشن في الموسم الجديد

دشنت رابطة دوري المحترفين السعودي النسخة الجديدة من دوري روشن للمحترفين يوم الاثنين بمشاركة نجوم 18 نادياً تتنافس في المسابقة التي تنطلق يوم الجمعة، إذ ستقام مباراة تجمع نجوم المسابقة ضمن فعاليات الموسم الجديد.

وشارك 18 نادياً في الحفل الذي أقيم في جدة مساء الاثنين، ومن أبزر الأسماء التي حضرت الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر وسيرغي مينكوفيتش-سافيتش لاعب وسط الهلال بالإضافة إلى الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق ومواطنه ومدربه ستيفن جيرارد والسنغالي إدوارد ميندي حارس أهلي جدة.

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وينطلق الموسم الجديد يوم الجمعة بلقاء يجمع أهلي جدة والحزم.