أهلي جدة يتعاقد مع الإيفواري كيسي قادماً من برشلونة

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن أهلي جدة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي متوسط ميدان برشلونة الإسباني بعقد يمتد لغاية صيف 2026، وذلك في خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية.
وضم أهلي جدة العائد إلى دوري روشن السعودي الحارس إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان من أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل الإنجليزية.
مادة اعلانية
ولعب الإيفواري (26 عاماً) جل مسيرته الرياضية في أوروبا التي قضى منها 4 أعوام مع أتالانتا الإيطالي و5 مع ميلان وموسم واحد كان مع برشلونة الإسباني.
وخاض فرانك 43 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي في مختلف البطولات أحرز خلالها 3 أهداف، أهمها هدف الفوز في مرمى ريال مدريد شهر مارس الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الغامدي رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي أهلي جدةاختير خالد الغامدي ونائبه خالد الهندي لعضوية مجلس إدارة شركة نادي الأهلي يوم الأربعاء كما اعتمدت أسماء المرشحين الخمسة عن صندوق الاستثمارات ... رياضة سعودية
-
أهلي جدة يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتيأعلن مانشتر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة انتقال جناحه الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة حتى عام 2027. وقال سيتي ... رياضة
-
أهلي جدة يتعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسلهأعلن الأهلي العائد لدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق.وقال الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية