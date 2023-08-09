الاتحاد السعودي: تسجيل اللاعبين الأجانب "مفتوح" إلى منتصف سبتمبر

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء فتح قوائم أندية الدوري المحلي للمحترفين أثناء فترات التسجيل للاعبين الأجانب دون حد أقصى من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد فقط.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تكون قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين (أثناء فترات التسجيل) مفتوحة للاعبين غير السعوديين ودون تحديد حد أقصى. ذلك من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد السعودي فقط، على أن يتم تحديد اللاعبين غير السعوديين بالحد المسموح به (ثمانية لاعبين) عبر النظام الالكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي وذلك خلال المهلة التي تحددها الرابطة وتنتهي في 15 سبتمبر المقبل".

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وأوضح الاتحاد في بيانه أن "هذا القرار يأتي لإتاحة فرصة أفضل للأندية واللاعبين خلال فترة الانتقالات، ويعزيز دور رابطة الدوري المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لها ولما يحققه نظامها الإلكتروني من ضوابط لقوائم الأندية، والتي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين والأجانب وفقا للحد الأعلى المحدد سلفا من قبل الاتحاد".

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع العام الحالي، قبل أن ينضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل المسابقة ويتعاقد جاره الأهلي مع

روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي إلى الهلال.