النصر يبحث عن "ثأر" عربي من الهلال عمره 28 عاماً

حصل النصر على فرصة للثأر من غريمه التقليدي الهلال في البطولات العربية بعدما تأهلا إلى المباراة النهائية على كأس الملك سلمان بعد تجاوز الشرطة العراقي والشباب السعودي يوم الأربعاء.

وقاد كريستيانو رونالدو النصر إلى الفوز على الشرطة في نصف النهائي بينما سجل محمد كنو ومالكوم هدفي الهلال في مرمى الشباب ليضرب الفريقان موعداً عربياً جديداً بعد 23 عاماً منذ لقائهما الأخير.

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والتقى الفريقان 3 مرات في البطولات العربية لم يستطع النصر الفوز فيها، إذ كانت مباراتهما الأولى في البطولة العربية لأبطال الدوري عام 1995 والتي انتهت بفوز الهلال 4-2 بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي قبل أن يكسب البطولة على حساب الترجي التونسي.

وفي عام 2000 بلغ الهلال والنصر نهائي كأس الكؤوس العربية، وانتصر الأزرق 2-1 بهدف ذهبي شهير سجله عبدالله الجمعان من علامة الحزاء، وبعد أشهر التقيا في بطولة النخبة العربية وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 قبل أن يخطف الهلال البطولة في سيناريو مثير بالجولة الأخيرة إثر فوزه على الصفاقسي التونسي وتعادل النصر مع الجيش السوري.