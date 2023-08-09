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بنزيمة وكانتي في لقاء سابق مع نادي الاتحاد

"كنال بلس" الفرنسية تنقل مباريات الدوري السعودي

باريس - رويترز
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أعلنت محطة "كنال بلس" الفرنسية يوم الثلاثاء إذاعة مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق في 11 من الشهر الجاري.

وقالت القناة عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلس.

وأضافت: رونالدو وبنزيمة وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلس في فرنسا وإفريقيا.

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الاثنين المقبل أمام الرائد.

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