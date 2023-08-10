البداية.. ميندي بشباك نظيفة وسان ماكسيمان يعاني الهزيمة

تباينت نتائج لاعبي فريق أهلي جدة المنضمين حديثا في مستهل مشاركاتهم الدورية بين شباك نظيفة متواصلة للسنغالي إدوارد ميندي وهزائم عديدة لزميله الفرنسي آلان سان ماكسيمان.

ويستضيف أهلي جدة نادي الحزم يوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن السعودي على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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وعرف السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق الغربي القادم من تشيلسي الإنجليزي الفوز في جميع مشاركاته الدورية الأولى مع فرقه السابقة بالإضافة إلى حفاظه على نظافة شباكه فيها، إذ فاز في مباراته الأولى بقميص رين والتي انتهت بالفوز 2-0 في ثالث جولات موسم 2019-2020 أمام ستراسبورغ، وحافظ على نظافة شباكه بقميص ريمس أمام رين فاز الفريق 1 – صفر بأولى جولات 2018-2019 كما واصل الحفاظ على نظافة شباكه في أولى المباريات بفوز تشيلسي الكبير على كرستال بالاس 4 – صفر في ثاني جولات 2020-2021.

والإيفواري فرانك كيسي أحدث المنضمين للفريق الغربي سجل هدفين في أولى مبارياته بقميص أتالانتا الإيطالي رغم الخسارة 4 – 3 أمام لاتسيو في موسم 2016-2017 ، بينما شهد انتصاره الوحيد في مباراته الأولى عندما سجل في مباراته الأولى مع ميلان والتي انتصر فيها 3 – صفر على كروتوني في مستهل موسم 2017-2018 قبل أن يتعادل في لقائه الأول مع برشلونة مع رايو فايكانو في أولى جولات 2022-2023.

وعاش الفرنسي آلان سان ماكسيمان تقلبات في مبارياته الأولى مع أنديته الجديدة، إذ حقق الفوز مع سانت إتيان وموناكو فقط وخسر بشعارات هانوفر وباستيا ونيس ونيوكاسل.

ولم تشهد الأندية التي لعب لها محرز مباراتها الأولى الخسارة في مستهل المشاركات إذ تعادل مع إيفرتون بقميص ليستر بينما فاز مع مانشستر سيتي على أرسنال في مشاركة الدولي الجزائري الأولى في 2018-2019.







ولم يحقق البرازيلي روبرتو فيرمينو الفوز في مباراته الدورية الأولى سوى مرة واحدة كانت بقميص ليفربول أمام ستوك بينما خسر مع فيغرنسي الرازيلي أمام بونتي بريتا في 2010 وبشعار هوفنهايم أمام ماينز في النصف الثاني من موسم 2010-2011.