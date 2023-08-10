الهلال يهزم النقص والشباب ويتأهل لملاقاة النصر في النهائي

ضرب الهلال موعدا مع النصر في المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية العربية في مباراة قمة سعودية وذلك بعد فوزه بعشرة لاعبين على منافسه المحلي الآخر الشباب 3-1 في قبل النهائي يوم الأربعاء.

وسجل محمد كنو هدف الهلال الأول في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة عرضية بجوار الراية الركنية نفذها روبن نيفيز الذي استبدله مواطنه البرتغالي المدرب جورجي جيسوس بعد طرد الحارس والقائد عبدالله المعيوف في الدقيقة 25.

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وأطلق عبد الله الجوعي تسديدة نحو المرمى ليلمس المعيوف الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء متعمدا ليشهر الحكم المصري أمين عمر البطاقة الحمراء للمعيوف ويدخل بدلا منه حبيب الوطيان بدلا من نيفيز.

وعكس سير اللعب نجح البرازيلي مالكوم في مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية بضربة رأس من سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش إثر تمريرة عرضية اخرى من سعود عبد الحميد.

وقلص غوستافو كويار، لاعب الهلال السابق، الفارق بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها القائد إيفر بانيغا وردت إلى اللاعب الكولومبي ليهز الشباك في الدقيقة 56.

وقاد القائد الثاني سالم الدوسري هجمة مرتدة ناجحة ويرواغ أحد المدافعين قبل أن يرسل الكرة بكعبه للبديل عبد الله الحمدان ليضيف الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع.