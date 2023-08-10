محمد الفهيد.. عميد اللاعبين في دوري روشن

لن يحتاج محمد الفهيد قائد الفتح سوى لست مباريات مع فريقه في دوري روشن السعودي ليكون أكثر لاعب يخوض مباريات في الدوري السعودي للمحترفين عبر تاريخه، إذ سيلعب موسمه الخامس عشر برفقة ناديه نهاية الأسبوع الجاري.

وعرف الفهيد مسيرته الاحترافية كاملة مع الفتح الذي كان معه أحد عناصر تحقيق الانجاز التاريخي موسم 2012-2013 بعد الفوز ببطولة الدوري.

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ولعب الفهيد للمرة الأولى مع الفتح في 15 ديسمبر 2009 عندما لعب دقيقة واحدة في تعادل فريقه مع اتحاد جدة بهدف لمثله، ومضى بعد ذلك اللقاء ليخوض 301 مباراة في دوري المحترفين عبر 13 موسماً.

وطوال مسيرة الفهيد (33 عاماً) مع الفتح لم يسجل سوى هدفين فقط، جاء الأول في مرمى القادسية موسم 2015-2016، والثاني في شباك الرائد موسم 2018-2019.

ويعتبر محمد سالم أكثر لاعب شارك في مباريات بدوري المحترفين السعودي بواقع 307 مباريات مع 5 أندية وهي اتحاد جدة، والقادسية، والفيصلي، والشباب والرائد الذي انتهى عقده معه نهاية الموسم الماضي.

