الاتحاد السعودي يعتمد تعديلات "الانضباط"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024 والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أغسطس.

وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات التي تطرأ عليها.

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وشملت التعديلات عددا من القرارات البارزة كالتالي:

- السماح بإصدار قرار تهبيط ناد للدرجة الأدنى حال عدم تنفيذ القرارات

- غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال ويكون النادي صاحب الأرض الضيف مسؤولاً عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه، أو عدم مراقبته

- قيام جمهور أي ناد باستخدام العنف تجاه الأشخاص أو الأشياء أو خلع المعدات أو العبث بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور ونحوها وقذف الألعاب أو أي نوع من المتفرقعات أو القنابل الدخانية أو المواد النارية أو الحارقة باتجاه مضمار الملعب أو بشكل يعرّض سلامة المتفرجين في المدارج للخطر أو القذف بأي أداة كعلب المياه والأحذية وغيرها وعقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال

- غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على أي شخص يقوم بالتدخين داخل الملاعب الرياضية

- إيقاف 6 أشهر وغرامة 100 ألف لمن يبصق

- غرامة 200 ألف ريال لمن يمارس العنصرية بالمدرجات

- غرامة 80 ألف ريال لمن يسيء للاتحاد السعودي

- معاقبة أي شخص يسيء استخدام وسائل الإعلام ويتضمن التصريح إثارة للرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال

- يعاقب كل شخص يقوم بتزوير وثيقة أو مستند أصلي متعلق بالأنشطة رياضية ويغرم غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإذا كان مرتكب المخالفة لاعبًا يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 6 أشهر

- تأخر أو غياب المدربين أو اللاعبين عن اللقاءات أو المؤتمرات الإعلامية بعد المباراة يتلقّى أولا لفت نظر وثانيا غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على اللاعب و30 ألف ريال على المدرب