حلاق مغربي: رونالدو متواضع.. وقصة شعر تاليسكا "الأغرب"

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أبدى الحلاق المغربي كريم يونس سعادته بالحلاقة للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر خلال المشاركة في بطولة الملك سمان للأندية في الطائف.
وفي لقاء مع "العربية" أبان كريم أن الفائز بكأس أوروبا 2016 شخص ودود ومتواضع مضيفا بأن قصة شعر النجم البرازيلي تاليسكا كانت الأصعب والأغرب بين لاعبي النصر والهلال.
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وأضاف الحلاق المغربي أن قصة شعر سالم الدوسري تعد الأصعب بين اللاعبين السعوديين مبينا أنه لم يتبقى له الآن سوى حلاقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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