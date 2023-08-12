بعد 2556 يوماً.. فيرمينو يعيد "هاتريك" الظهور الأول

دون النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة اسمه في صفحات تاريخ الدوري السعودي بعدما سجل "هاتريك" في ظهوره الأول مع الفريق الغربي.

وهزم أهلي جدة ضيفه الحزم 3-1 في افتتاح دوري روشن السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وكانت جميع أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيرمينو.

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وبثلاثيته في مرمى التونسي أيمن دحمان حارس مرمى الضيوف بات فيرمينو رابع لاعب يحرز ثلاثية في أولى جولات الموسم بعد كل من السوري عمر السومة والأنغولي فلافيو ومختار فلاتة ومنصور حمزي.

وسجل الأنغولي ثلاثيته بقميص الشباب في أول مباراة من موسم 2009-2010 على فريق نجران وانتهى اللقاء حينها بثلاثية نظيفة.

وفي افتاح موسم 2013 -2014 بات مختار فلاتة اللاعب الوحيد الذي يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في أول جولات الموسم عندما حسم الفوز لفريقه حينها اتحاد جدة أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى 4-1.

وبعد رباعية فلاتة بعام، أحرز السوري عمر السومة "هاتريك" في مرمى هجر في مباراة انتهت بستة أهداف لهدف كما صنع هدفا آخر.

وقبل 2,556 يوماً مطلع موسم 2016 - 2017 أعاد منصور حمزي الثلاثيات إلى الجولات الأولى من الدوري السعودي محتفلا بها في مرمى الخليج وحينها انتهت المباراة 3 - 1.