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رونالدو سجل ثنائية في مرمى الهلال

رونالدو يمنح النصر كأس الملك سلمان على حساب الهلال

العربية.نت
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سجل كريستيانو رونالدو قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية في الطائف يوم السبت.

وسجل البرازيلي ميتشائيل ديلغادو هدف الهلال بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري مدافع النصر في الدقيقة 71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين.

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وفي الدقيقة 98 أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول.

وبعد التحام قوي مع البديل محمد جحفلي في الدقيقة 110، تعرض رونالدو للإصابة ليغادر الملعب وهو يتألم لكن بعدما قاد فريقه للقبه الأول في الموسم الجديد.

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