رونالدو ينهي عقدة النصر العربية بعد 32 عاماً

أنهى الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو عقدة في البطولات العربية لازمت نادي النصر مدة 32 عاماً بعدما قاد الفريق للفوز بكأس الملك سلمان للأندية على حساب الهلال يوم السبت.

وحفر رونالدو اسمه من ذهب في تاريخ نادي النصر بعدما سجل ثنائية حسمت اللقب على حساب الهلال بعدما تقدم الأخير بهدف للبرازيلي ميتشائيل.

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وكانت أول مشاركة عربية لنادي النصر هي في بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس في عام 1991 حينها واجه النصر كاظمة الكويتي وأنهى اللقاء بالتعادل السلبي ليحقق أولى انتصاراته في البطولة على حساب المقاولون العرب المصري بثنائية نظيفة.

وفي ثالث مباريات المجموعة تعادل مع النصر الإماراتي بهدف لهدف قبل أن يهزم الأنصار اللبناني في آخر مباراة للمجموعة بهدف فهد الهريفي.

وفي نصف نهائي البطولة وخلال مشاركته الأولى تعادل النصر مع الأولمبيك البيضاوي المغربي سلبيا ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ويتوج الفريق المغربي بتلك النسخة.

وبعد مشاركته الأولى عربيا في 1991 عاد النصر وخاض البطولة نفسها في عام 2000 وخسر أمام الهلال بجزائية عبدالله الجمعان في الأشواط الإضافية كما شارك في 6 نسخ قبل الحالية من بطولة الأندية العربية، 1995 و2006 و2007 و2012-2013 و2016-2017 و2018-2019، وحينها كان أبرز دور وصل إليه هو نصف النهائي في عام 1995 والذي خسره أمام الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في أشواط المباراة.