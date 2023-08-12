فيرمينو: شعرت بقشعريرة بعد سماع جماهير أهلي جدة

أبدى البرازيلي روبرتو فيرمينو قائد أهلي جدة سعادته بالثلاثية التي سجلها في مرمى الحزم في انطلاقة الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي يوم الجمعة مشيرا إلى أنه تأثر بالاستقبال الذي حظي به من جماهير الفريق الغربي.

وسجل فيرمينو هدفين في أول عشر دقائق وأضاف الثالث في منتصف الشوط الثاني ليقود الأهلي للفوز 3-1 على الحزم في أول ظهور رسمي مع الفريق الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من ليفربول.

مادة اعلانية

وأبلغ فيرمينو بعد المباراة "كان الاستقبال الذي حظيت به رائعا. اقشعر جسدي. كان جميلا جدا. لعبنا من أجلهم (الجماهير) ونحن سعداء بالنتيجة".

وقال "إنه أمر رائع، أنا سعيد للغاية. كنت متحمسا جدا ببداية في البطولة وأنا سعيد جدا بتسجيل ثلاثة أهداف ومساعدة فريقي الذي لعب بصورة رائعة وقدم مباراة كبيرة".

وأضاف "فزنا بالمباراة وعلينا أن نسير بخطوات ثابتة هذه مجرد بداية البطولة ونأمل أن تستمر على نفس المنوال".

وبسؤاله عن هدفه مع أهلي جدة قال "مواصلة القتال. بالطبع كل الأمور جديدة بالنسبة لنا بلد جديد ومناخ جديد وثقافة جديدة ونحن متحمسون جدا لتقديم أفضل مستوياتنا على أمل مواصلة تحقيق الانتصارات والألقاب".

وزاد "نحتاج لبعض الوقت للتعود على الأجواء"، مشيرا "لم تكن المباراة سهلة لأنها في بداية الموسم. الأهلي يملك مجموعة رائعة من اللاعبين".