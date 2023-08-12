"هاتريك" فيرمينو يمنح أهلي جدة نقاط الحزم

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سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثية من الأهداف ليقود الأهلي للفوز 3-1 على الحزم في مستهل منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الجمعة.
ووضع فيرمينو الأهلي، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الحالية من ليفربول، في المقدمة بعد ست دقائق، قبل أن يضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق من مسافة قريبة.
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وقلص فينسيوس سوزا لاعب الحزم الفارق بهدف سجله بهدوء في الدقيقة 50 لكن اللاعب البرازيلي وضع المباراة بعيدا عن متناول الحزم من مسافة قريبة في الدقيقة 72.
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