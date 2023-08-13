عبدالعزيز الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم

ترأس وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يوم السبت في محافظة الطائف اجتماع مجلس الاتحاد العربي في دورته الـ 77، حيث تم خلاله الاطلاع على تقارير الأمانة العامة للاتحاد واعتمادها.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الـ 27، تزكية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد العربي بالإضافة إلى المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والترحيب بالأعضاء الجدد ممثلي الاتحادات العربية في الجمعية.

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وقال الأمير عبد العزيز بن تركي: أهنئ الجميع على ما تحقق من نجاح كبير وبأصداء واسعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية متمنياً التوفيق لجميع أنديتنا العربية ولا يفوتني أن أهنئ الكرة العربية على ما تحقق في مونديال قطر من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر.

وأضاف: التهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام، ونتطلع جميعاً لمزيدٍ من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيُقام في جدة لنواصل حضورنا العالمي مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال.

كما هنأَ رئيس الاتحاد العربي النادي الأهلي المصري، على فوزه بكأس دوري أبطال أفريقيا، والتي نجح في التتويج بها بفوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مايو الماضي.