"ملهم والأفضل في التاريخ".. نجوم العالم يهنئون رونالدو

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، العديد من التهاني من مختلف نجوم العالم، عقب قيادته لفريقه السعودي إلى تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت، أمام الغريم الهلال.

وسجل رونالدو قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية في الطائف.

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وأنهى الأسطورة البرتغالية عقدة النصر في البطولات العربية والتي لازمت الفريق مدة 32 عاما، بعدما قاد الفريق للفوز بالكأس.

وكان نادي طفولة رونالدو، سبورتنيغ لشبونة، أول من قام بتهنئة قائد النصر، وذلك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وأرفق صورة لرونالدو بقميص النادي البرتغالي خلال المراحل السنية، مع عبارة: بدأ كل شيء من هنا.. تهانينا رونالدو على الفوز بكأس العرب للأندية الأبطال.

كما قال الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال عبر "إكس": كريستيانو رونالدو يسجل ثنائية ويفوز بالبطولة العربية مع نادي النصر.

في الوقت الذي تسابق فيه نجوم العالم الحاليين والمعتزلين لتهنئة رونالدو باللقب العربي وذلك في ردود عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في الصور التي نشرها البرتغالي.

وقام كل من القائد السابق لريال مدريد مارسيلو والثنائي الحالي للفريق لوكاس فاسكيز والبرازيلي رودريغو بتهنئة نجم الفريق السابق، فيما وصفه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، بـ "الملهم"، وكان تعليق لاعب ريال مدريد رودريغو وتشوكويزي، الوافد الجديد إلى ميلان، بـ :الأفضل في التاريخ، وأضاف باتريس إيفرا، اللاعب السابق لفرنسا ومانشستر يونايتد: عزيمة.

كما غرد تشواميني، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، في حسابه الرسمي، قائلا: كريستيانو رونالدو. وذلك عقب البطولة التي حققها النصر.

ونال رونالدو "38 عاما" جائزة هداف البطولة العربية بعدما سجل 6 أهداف لفريقه.