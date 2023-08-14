اتحاد جدة يجتاز الرائد بثلاثية "الحرس القديم"

‭‭ ‬‬ قاد البرازيلي إيغور كورونادو الاتحاد للفوز 3-صفر على مضيفه الرائد في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الاثنين.



افتتح التسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 58 قبل أن يسجل كورونادو هدفين في أقل من عشر دقائق من تسديدتين قويتين في الدقيقتين 73 و79.



وشارك الوافدون الجدد كريم بنزيمة ونغولو كانتي وفابينيو في التشكيلة الأساسية. ورغم أنهم لم يهزوا الشباك فإنهم لعبوا دورا في فوز حامل اللقب.



وقطع اللاعب البرازيلي فابينيو الكرة ومررها إلى بنزيمة الذي حولها إلى حمد الله الذي راوغ مدافعي الرائد قبل أن يسكنها الشباك.



وضاعف كورونادو النتيجة من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بصورة رائعة بعد تبادل التمريرات مع أحمد بامسعود الذي هيأ له الكرة بلمسة رائعة.



وتابع اللاعب البرازيلي كرة تصدى لها حارس مرمى الرائد بتسديدة قوية أطلقها كانتي ليسكنها الشباك من مسافة بعيدة.

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