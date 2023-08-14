اتحاد جدة يجتاز الرائد بثلاثية "الحرس القديم"

قاد البرازيلي إيغور كورونادو الاتحاد للفوز 3-صفر على مضيفه الرائد في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الاثنين.
افتتح التسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 58 قبل أن يسجل كورونادو هدفين في أقل من عشر دقائق من تسديدتين قويتين في الدقيقتين 73 و79.
وشارك الوافدون الجدد كريم بنزيمة ونغولو كانتي وفابينيو في التشكيلة الأساسية. ورغم أنهم لم يهزوا الشباك فإنهم لعبوا دورا في فوز حامل اللقب.
وقطع اللاعب البرازيلي فابينيو الكرة ومررها إلى بنزيمة الذي حولها إلى حمد الله الذي راوغ مدافعي الرائد قبل أن يسكنها الشباك.
وضاعف كورونادو النتيجة من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بصورة رائعة بعد تبادل التمريرات مع أحمد بامسعود الذي هيأ له الكرة بلمسة رائعة.
وتابع اللاعب البرازيلي كرة تصدى لها حارس مرمى الرائد بتسديدة قوية أطلقها كانتي ليسكنها الشباك من مسافة بعيدة.
-
بنزيمة مجدداً.. اتحاد جدة يعبر الشرطة ويواجه الهلال في ربع النهائيضرب الاتحاد موعدا مع الهلال في دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات عقب فوزه 2-1 على الشرطة ... رياضة سعودية
-
صلاح يودع فابينيو: بالتوفيق في اتحاد جدة.. وأراك قريباًودع النجم المصري محمد صلاح زميله في الفريق فابينيو الذي انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي.جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان اتحاد جدة ... رياضة عالمية
-
اتحاد جدة يواصل صفقاته المميزة ويضم فابينيوأعلن نادي الاتحاد السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة ثلاثة مواسم.ونشر اتحاد ... رياضة سعودية