الهلال يضم النجم البرازيلي نيمار في صفقة مدوية

أنهى الهلال يوم الاثنين اتفاقه مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكل كامل لينضم إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مرتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن الهلال توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء المتبقي من عقد النجم البرازيلي الشهير لقاء 90 مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على 100 مليون يورو كمرتب سنوي تجعله ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو.

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وأشارت المصادر إلى أن الهلال ونيمار توصلا إلى اتفاق تام بما يتعلق في الحقوق التجارية والترويجية للاعب البرازيلي.

وعرف نيمار (31 عاماً) المجد منذ ظهوره الأول قبل أكثر من 10 أعوام إذ قاد سانتوس إلى الفوز بكوبا ليبرتادوريس قبل أن يتخذ الخطوة الأكبر في مسيرته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013.

وشكل نيمار مع ليونيل ميسي ولويس سواريز مثلثاً هجومياً يراه البعض الأفضل بالتاريخ، إذ قاد الثلاثي برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرتين وبطولة كأس ملك إسبانيا 3 مرات بخلاف كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

وانتقل نيمار صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل كسر قيمة عقده مع برشلونة البالغة 222 مليون يورو جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع النادي الفرنسي فاز بالبطولة المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس فرنسا 3 مرات.

وعلى صعيد منتخب البرازيل الذي يعتبر نيمار هدافه التاريخي بالتساوي مع الأسطورة الراحل بيليه برصيد 77 هدفاً، فإنه اللاعب الذي كسر نحس الميدالية الذهبية إذ قاد البرازيل لأول ذهبية أولمبية في كرة القدم بتاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو.