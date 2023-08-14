"هاتريك" مالكوم يقود الهلال للفوز على أبها

سجل مالكوم ثلاثة أهداف في أولى مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود الهلال للفوز في مستهل مباريات الموسم الجديد 3-1 على مضيفه أبها يوم الاثنين.



منح مالكوم المقدمة للهلال بعد 31 دقيقة، لكنها دامت لدقيقتين فقط بعدما تعادل سعد بقير لصاحب الأرض قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي هدفين خلال 22 دقيقة في الشوط الثاني.



وتقاسم مالكوم صدارة هدافي الدوري رفقة مواطنه روبرتو فيرمينو قائد الأهلي ولكل منهما ثلاثة أهداف.



وحصد الهلال نقاط المباراة بحثا عن استعادة لقب الدوري الذي فقده لصالح الاتحاد في الموسم الماضي.



وبدأ مالكوم، الوافد الجديد في صفقة ضخمة في فترة الانتقالات الحالية، الكرات الخطيرة للهلال وسدد من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 حولها حارس أبها ديفيس إيباسي لركنية.



وبعدها بثلاث دقائق سدد سالم الدوسري من مدى قريب لكنها اصطدمت بدفاع أبها إلى ركنية.



ونجح مالكوم في تسجيل أولى أهدافه في الدوري بعدما تلقى تمريرة عرضية من ناصر الدوسري ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى الخالي من حارسه بعد نحو نصف ساعة من اللعب.



وتعادل التونسي بقير سريعا بتسديدة رائعة من مدى بعيد خدعت الحارس عبد الله المعيوف.



ورد القائم الأيمن لأبها تسديدة سالم الدوسري من مدى قريب في منتصف الشوط الأول.



وتدخل حكم الفيديو مرتين قرب نهاية الشوط الأول للشك في وجود ركلتي جزاء لعبد الله الحمدان لكن الإعادة أوضحت وجود تسلل على مهاجم الهلال في اللعبتين.



وكاد الحمدان أن يسجل للهلال بعد ست دقائق من الاستراحة بعد تمريرة من سالم الدوسري لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.



وأطلق مالكوم تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل إيباسي في التصدي لها لتدخل إلى الشباك في الدقيقة 55.



وأطلق البرتغالي روبن نيفيز تسديدة من مدى بعيد أبعدها إيباسي لكنها عادت للحمدان الذي تابعها بضربة رأس أمسك بها حارس أبها قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 63.



وضمن مالكوم الفوز للهلال قبل 13 دقيقة من النهاية بعد تمريرة من البديل محمد كنو ليسدد كرة منخفضة على يسار إيباسي ليكمل ثلاثيته قبل المغادرة بعدها بأربع دقائق للإصابة.

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