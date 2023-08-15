الاتفاق يقلب النتيجة ويهزم النصر بثنائية

أفسد الاتفاق احتفالات ضيفه النصر وفاز عليه 2 -1 يوم الاثنين في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واستهل اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين ‏بالفوز على مضيفه الرائد 3 -صفر ، كما فاز الهلال على مضيفه أبها 3 -1 وتعادل الشباب مع الأخدود 1 -1 .

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وعلى استاد الأمير محمد بن فهد وفي غياب القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة، كانت جماهير النصر تمني نفسها بليلة احتفالية على ملعب الاتفاق بعد يومين من التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، لكن صاحب الأرض تمكن من الظفر بثلاث نقاط غالية.

وافتتح ساديو ماني الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي التسجيل للنصر في الدقيقة الرابعة معلنا عن هدفه الأول بقميص فريقه الجديد القادم إليه من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ولكن الاتفاق بقيادة الأسطورة الإنجليزي ستيفين جيرارد انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين حملا توقيع السويدي روبن كايسون والفرنسي موسى ديمبلي في الدقيقتين 47 و53.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، تقدم الأخدود بهدف عن طريق اندريه بوركا من ضربة جزاء في الدقيقة 41 لكن أحمد عبده جابر أدرك التعادل للشباب في الدقيقة 66.