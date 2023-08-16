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فيرمينو
فيرمينو سجل ثلاثية في افتتاح الدوري

الأهلي السعودي يعلن إصابة فيرمينو

جدة - رويترز
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أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الأربعاء أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن مواجهة مضيفه الخليج يوم الخميس في الجولة الثانية من المسابقة بسبب الإصابة.

وقال النادي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": تعرض اللاعب فيرمينو لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة وفضل المدرب إراحته عن مواجهة الخليج. سيتابع اللاعب مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات.

وسجل المهاجم البرازيلي ثلاثية من الأهداف ليقود الأهلي للفوز 3-1 على الحزم في مستهل منافسات الدوري السعودي يوم الجمعة الماضي.

وتعاقد الأهلي الشهر الماضي مع فيرمينو مهاجم ليفربول السابق في انتقال مجاني.

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