في غياب فيرمينو.. أهلي جدة يحل ضيفاً على الخليج

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يخوض أهلي جدة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي أمام مضيفه الخليج أملاً في مواصلة الانطلاقة المميزة فيما يستضيف ضمك نادي الرياض الصاعد حديثا.
وفاز أهلي جدة في افتتاح دوري روشن السعودي 2023-2024 3-1 على الحزم في ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وجاءت جميعها من البرازيلي روبرتو فيرمينو فيما سجل للحزم البرازيلي فينا.
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وأعلن أهلي جدة غياب هدافه البرازيلي عن مواجهة الخليج التي ستقام في ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
ويسعى أصحاب الأرض، إحدى الأندية الصاعدة حديثا، إلى تجاوز خسارة الجولة الأولى أمام الفيحاء التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.
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