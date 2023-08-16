نيمار: حققت الكثير في أوروبا.. والسعودية مكان مثالي

‭ ‬كشف المهاجم البرازيلي نيمار إنه حقق الكثير بالفعل في أوروبا ويرغب في خوض تحديات جديدة ولهذا انتقل إلى الهلال السعودي ليصبح لاعبا عالميا عابرا للقارات.



وأعلن الهلال يوم الثلاثاء تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.



وقال نيمار بعد مراسم التوقيع في باريس خلال تصريحات نشرها النادي: حققت بالفعل الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة لكنني كنت أرغب دائما في أن أكون لاعبا عالميا وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة. أريد أن أكتب تاريخا رياضيا جديدا، والدوري السعودي للمحترفين يتمتع بطاقة هائلة ولاعبين من عيار ثقيل في الوقت الحالي.



وأضاف النجم البرازيلي: لقد سمعت الكثير عن هذا الدوري وأسير على خطى قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في السعودية على مر السنين لذلك أعتقد أنها المكان المثالي. أعشق الفوز وتسجيل الأهداف وأخطط لمواصلة ذلك في السعودية مع الهلال.



وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.







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