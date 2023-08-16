نيوكاسل يستضيف مباراتين لمنتخب السعودية

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء أن ملعبه سانت جيمس بارك سيستضيف مباراتين وديتين دوليتين لمنتخب السعودية لكرة القدم في سبتمبر المقبل.
وأضاف النادي أن منتخب السعودية سيلعب مع كوستاريكا في الثامن من سبتمبر قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في 12 من الشهر ذاته.
وخطف المنتخب السعودي الأضواء في كأس العالم 2022 في قطر حين فاز في دور المجموعات 2-1 على الأرجنتين التي مضت قدما لحصد اللقب في النهاية.
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وستخوض السعودية المواجهتين الوديتين ضمن استعداداتها لكأس آسيا في قطر مطلع 2024.
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