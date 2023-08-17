أسطورة يونايتد: لابورت "+A".. وسيصبح من أهم لاعبي النصر

كشف دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المدافع الفرنسي الإسباني إيمريك لابورت سيكون من أهم لاعبي نادي النصر في حال اكتملت صفقة انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفا أنه يعد من فئة اللاعبين النخبة.

وأبان مهاجم يونايتد السابق لـ "في المرمى": لابورت رائع والنصر سيحصل على مدافع في أوج عطائه إذ ساهم مدافع إسبانيا في ثلاثية الموسم الماضي التي حققها مانشستر سيتي ومغادرته خطوة رائعة للنصر.

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وأضاف: لابورت يتفوق في بناء الكرة من الخلف والقيادة كذلك فهو يملك عقلية الفوز وخصائصه الدفاعية جيدة وسيصبح من أهم اللاعبين في النصر وسيكون قدوة لعدد كبير من اللاعبين لقراءته المميزة للمباريات وتفوقه في الكرات الهوائية.

واختتم يورك بأن لابورت يصنف ضمن اللاعبين في فئة A+ كونه أتى من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تحقيق الأخير ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.