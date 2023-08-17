قبل شباب الأهلي.. النصر يسعى للتعويض أمام التعاون

يسعى النصر المتوج أخيراً بكأس الملك سلمان للأندية بقيادة نجمه رونالدو لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول بعد خسارته الافتتاح أمام الاتفاق 1-2 في مباراة غاب عنها نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بسبب الإصابة عندما يواجه التعاون يوم الجمعة، فيما يلعب الشباب ضيفا على الوحدة.

وافتتح رونالدو باكورة ألقابه مع النصر الفائز بكأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدفي الفوز ضد الغريم التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد يوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف وتوج هدافاً للبطولة برصيد ستة أهداف، علمًا أنه خرج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

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ويأمل النصر في حصد نقاطه الثلاث الأولى عندما يستضيف التعاون الجمعة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء المقبل في ملحق دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر مباراته الدورية الأولى في الموسم الجديد عندما حل ضيفا على الاتفاق إذ تقدم مبكرا عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الرابعة قبل أن يعدل السويدي روبن كوايسون النتيجة ويضيف الفرنسي موسى ديمبلي هدف الفوز عند الدقيقة 53.

وأكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو أن فريقه النصر عانى بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما واجه الاتفاق بعد 48 ساعة من النهائي أمام الهلال وقال "المباراة كانت صعبة ولم نأخذ الوقت الكافي من الراحة بعد التتويج، ولذلك أحيي فريقي الشجاع والنتيجة ليست كل شيء".

أما التعاون فظهر بصورة جيدة في التعادل أمام الفتح 1-1، ويحاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ويسعى الوحدة لتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما يستضيف الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة في مباراة مهمة لكلا الفريقين اللذين لم يحققا الفوز في المرحلة الأولى.

وربما تشهد المباراة مشاركة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو المنتقل حديثا للوحدة والمدافع المغربي جواد الياميق في حال جاهزيتهما البدنية، فيما تأكد غياب الحارس منير المحمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي للإصابة. في المقابل تعادل الشباب في مباراته الأولى أمام الأخدود الذي فرض عليه التعادل 1-1 ويطمح في مصالحة جماهيره والظهور بصورة مختلفة والعودة بالعلامة الكاملة.