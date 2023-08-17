نيمار: وصفوا رونالدو بـ"المجنون".. وهو رائد التغيير

وصف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الجديد منافسه البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم النصر برائد التغيير في الدوري السعودي مشيرا إلى أنه وصف بالمجنون عند انتقاله.

ونشر حساب نادي الهلال على منصة "إكس" مقابلة لنيمار قال فيها نجم برشلونة السابق: أنا متحمس وسعيد جدا للانضمام إلى بطولة جديدة، هي تجربة جديدة وخبرة جديدة وبالطبع أود كتابة التاريخ. التحديات تدفعني للأمام إذ تمنحني ثقة أكبر في نفسي وأنا هنا لأساهم أكثر وأكثر على الرغم من أن التغييرات بدأت بالفعل.

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وأضاف نيمار: قاموا بالتعاقد مع لاعبين كثر وبالطبع ستكون البطولة أكثر صعوبة بعد الصفقات التي أبرمت في الفترة الحالية وأتوقع أن يخوض فريقنا موسما رائعا وأن نحقق أهدافنا. التنافسية أمر هام لهذا السبب انضممت للبطولة، كرستيانو رونالدو بدأ هذا كله وكان الجميع يصفونه بالمجنون والآن ترى البطولة تنمو أكثر فأكثر.