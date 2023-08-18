استدعاء نيمار وإيبانيز لقائمة البرازيل أمام بوليفيا والبيرو

اختار فرناندو دينيز مدرب المنتخب البرازيلي يوم الجمعة قائمة لاعبي فريقه لتصفيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا والتي شهدت وجود نيمار دا سيلفا لاعب الهلال وروجر إيبانيز مدافع أهلي جدة.

وضمت قائمة دينيز في حراسة المرمى أليسون وإيدرسون وبينتو وفي الدفاع إيبانيز وماغاليش وماركينيوس ونينو ودانيلو وفاندرسون وكايو هنريكي ورينان لودي، وفي خط الوسط أندري وغيمارايش وكاسيميرو وجولنتون ورافائيل فيغا وفي الهجوم أنتوني ومارتينيلي وكونيا ونيمار وفينيسيوس وريتشارليسون ورودريغو.

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وستلعب البرازيل المباراة الأولى على أرضها أمام بوليفيا في ستاديو أولمبيكو دو بارا في التاسع من الشهر المقبل والتالية أمام البيرو في الثالث عشر من الشهر نفسه مونيومينتال دي ماتورين في فنزويلا.