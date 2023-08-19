التعاون يهزم النصر بثنائية توامبا وباحسين

تجرع النصر وصيف البطل مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي أمام ضيفه التعاون 2-صفر رغم استعادة نجومه يوم الجمعة.

وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس للإرهاق بعد التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية.

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وسجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الأول من ضربة رأس في غياب تام للرقابة أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.

وألغيت ركلة جزاء للنصر بعد اللجوء للفيديو قبل نهاية الشوط الأول بعد سقوط فوفانا.

اندفع النصر للهجوم في الشوط الثاني وسدد بروزوفيتش كرة خطيرة بجوار المرمى وأهدر ساديو ماني أقرب فرصة للتعادل بعد أن أبعد الدفاع الكرة قبل اجتياز خط المرمى، ثم سدد أندرسون تاليسكا ضربة رأس بجوار المرمى.

وسدد رونالدو في القائم لكنه بدا متسللا. واستمر سوء الحظ حين أهدر تاليسكا ضربة رأس من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.

وألغي هدف لماني للتسلل في الدقيقة 94. ودفع النصر ثمن الفرص المهدرة ليستغله التعاون ويعزز تفوقه بهدف أحمد باحسين في الدقيقة 95 ليفشل النصر في حصد أي نقطة من أول مباراتين في بداية الموسم. ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط.