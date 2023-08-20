النيابة العامة السعودية تشدد على التزام الجماهير الرياضية بالأنظمة

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شددت النيابة العامة السعودية يوم السبت على أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات من بينها عدم النزول لأرضية الملعب.
وفي بيان رسمي جاء فيه: أكد مصدر مسوؤل في "النيابة العامة" أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف:
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وأضاف البيان: مهيباً بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.
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