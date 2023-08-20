رسمياً..الهلال يتعاقد مع الصربي ميتروفيتش من فولهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن نادي الهلال يوم السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي أليكسندر ميتروفيتش قادما من صفوف فريق فولهام الإنجليزي لثلاث مواسم حتى 2026 ليصبح سابع صفقات الأزرق الصيفية.
ونشر حساب الفريق العاصمي على منصة "إكس" مقطعا مرئيا يعلن فيه التعاقد مع الدولي الصربي البالغ من العمر 28 عاما.
مادة اعلانية
وحقق ميتروفيتش في مسيرته عددا من الألقاب منها الدوريين الصربي والبلجيكي كما خاض لعب في مسيرته لأندية بارتيزان بلغراد الصربي وأندرلخت البلجيكي ونيوكاسل وفلوهام الإنجليزيين.
وبقميص منتخب بلاده لعب ميتروفيتش 81 مباراة سجل خلالها 52 هدفا ليصبح هداف المنتخب التاريخي وشارك في مسيرته الدولية في بطولات كأس العالم 2018 و2022 ودوري الأمم الأوروبية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الفيحاء يفرض التعادل على الهلالفرض الفيحاء التعادل 1 - 1 على مضيفه الهلال يوم السبت في الوقت الذي اقتنص فيه أبها فوزا ثمينا من ضيفه الرائد 1 - صفر ضمن الجولة الثانية من دوري روشن ... رياضة سعودية
-
الهلال يقدم نيمار.. واللاعب: أريد البطولاتقدّم نادي الهلال السعودي يوم السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام الآلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة ... رياضة
-
مدرب فولهام يكشف عن انتقال ميتروفيتش إلى الهلاليتجه المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي الكسندر ميتروفيتش للانضمام إلى نادي الهلال السعودي بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسب ما كشف مدرب فولهام ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية