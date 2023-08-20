اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المهاجم الصربي بقميص الهلال

رسمياً..الهلال يتعاقد مع الصربي ميتروفيتش من فولهام

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي الهلال يوم السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي أليكسندر ميتروفيتش قادما من صفوف فريق فولهام الإنجليزي لثلاث مواسم حتى 2026 ليصبح سابع صفقات الأزرق الصيفية.

ونشر حساب الفريق العاصمي على منصة "إكس" مقطعا مرئيا يعلن فيه التعاقد مع الدولي الصربي البالغ من العمر 28 عاما.

مادة اعلانية

وحقق ميتروفيتش في مسيرته عددا من الألقاب منها الدوريين الصربي والبلجيكي كما خاض لعب في مسيرته لأندية بارتيزان بلغراد الصربي وأندرلخت البلجيكي ونيوكاسل وفلوهام الإنجليزيين.

وبقميص منتخب بلاده لعب ميتروفيتش 81 مباراة سجل خلالها 52 هدفا ليصبح هداف المنتخب التاريخي وشارك في مسيرته الدولية في بطولات كأس العالم 2018 و2022 ودوري الأمم الأوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طبيب يفجر مفاجأة صادمة بشأن "سفاحة الرضع" في بريطانيا: حذرنا منها مسبقا طبيب يفجر مفاجأة صادمة بشأن "سفاحة الرضع" في بريطانيا: حذرنا منها مسبقا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط