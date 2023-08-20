مدرب الفيحاء يكشف لـ "العربية.نت" قصته مع ميتروفيتش

سيتجدد اللقاء بين أليكسندر ميتروفيتش، الوافد الجديد إلى الهلال، وفوك رازوفيتش، مدرب الفيحاء، على بعد 4 آلاف كيلومتر، بين صربيا والعاصمة الرياض، لكن وجها لوجه بعد أن لعب رازوفيتش دوراً هاماً في مسيرة الهداف التاريخي لمنتخب صربيا.

ولطالما خطف المهاجم الصربي الأنظار في الدوري الإنجليزي بأهدافه، ومع كل تألق تسلط وسائل الإعلام الضوء على قصة المهاجم الذي تعاقد معه الهلال لثلاثة مواسم، مع المدير الفني لفريق الفيحاء.

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ويعد فوك رازوفيتش من أوائل المدربين الذين اكتشفوا موهبة ميتروفيتش، عندما كان المهاجم يافعا، وقرر المدرب الحالي للفيحاء الاستعانة به في الفريق الأول رغم أن عمر المهاجم كان "16 عاما" حينها فقط، وليست لديه الخبرة الكافية التي تمكنه من ارتداء قميص بارتيزان.

وعن تجربته السابقة مع ميتروفيتش، سرد المدرب الحالي للفيحاء السعودي تفاصيل قصته مع اللاعب لـ "العربية. نت"، قائلا: كل ما حققه ميتروفيتش في مسيرته الاحترافية ومستواه التهديفي الرائع له أهمية بالنسبة لي كمدربه سابقا، فقط أولئك الذين مروا بها يعرفون مدى صعوبة فترة الانتقال من الشباب إلى الفريق الأول، وكيف يجب أن تكون قوياً ذهنياً للتغلب على الصعاب.

وأضاف رازوفيتش: لقد كان فتى شاباً وطموحاً ويرغب في النجاح، كان جسده مثالياً وإمكاناته واضحة، وسرعان ما فرض هيمنته داخل منطقة الجزاء، وأنا سعيد جدا بما يحققه، لأنه كان محترفاً من اليوم الأول في أكاديمية النادي، وأتمنى له الأفضل دائماً.

وتعود قصة المهاجم الدولي مع مدربه السابق، عندما كان فوك رازوفيتش في بداية مسيرته التدريبية بأكاديمية بارتيزان، بعدها تولى تدريب تيليوبتيك، أحد أندية الدرجة الأولى وقتها، وقرر الاستعانة باللاعب الذي كان في ناشئي بارتيزان على سبيل الإعارة.

وأضافت التقارير الصربية: تمكن فوك رازوفيتش من صقل موهبة ميتروفيتش ومنحه الفرصة، وساعده في الانضمام إلى الفريق الأول لبارتيزان في دوري المحترفين الصربي، وبعدها تم بيعه إلى أندرلخت في أغسطس 2013، وسجل 16 هدفاً في الدوري وحقق مع الفريق اللقب، وانتقل بعد ذلك إلى نيوكاسل وفولهام.

وخاض ميتروفيتش مع فوك رازوفيتش 36 مباراة، تمكن من تسجيل 12 هدفاً، وأصبح ألكساندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لمنتخب صربيا بـ "52 هدفا".

وبشأن تجربته مع فوك رازوفيتش، قال مهاجم فولهام في تصريحات سابقة: رآني رازوفيتش وأخذني إلى تيليوبتيك، ومن ثم تمكنت من العودة إلى بارتيزان واللعب مع الفريق الأول، وكنت حينها أشارك بديلا، قبل أن يتولى رازوفيتش مهمة تدريب بارتيزان ويضعني كلاعب أساسي.